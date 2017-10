Ernsthaftes individuelles Kreditangebot innerhalb von 72 Stunden

Ich bin ein pensionierter Bankier, der von meinem Herzen mit meiner Bank arbeitet. Ich habe eine große Summe in meinem Konto und meine Sorge ist, Leuten zu helfen, die nicht leisten können, ihr Projekt auszuführen, ich helfe ernsten und ehrlichen Leuten, die diesen Kredit in der normalen Zeit zurückzahlen können. Dies wird es erlauben, eng mit meinem Notar zusammenzuarbeiten, damit die Verfahren zum Abschluss dieser Transaktion verwendet werden können. Ich biete kurz-, mittel- und langfristige Darlehen von 2000 EURO bis 500.000 EURO und darüber hinaus an. Meine Spitze ist mit einem Interesse von 2% gemacht. E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!