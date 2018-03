Ich bin Géralde Heine-ökonom,Finanz-und kreditgeber.

( Mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! )

ich bin auf dieser website für das tragen von hilfe für menschen in not ein-kurzer-hand, um zu lösen alle ihre finanziellen probleme.In der tat,seit mehr als 25 jahren bin ich im finanz-und für einen antrag auf ein darlehen muss eine perfekte verständigung zwischen dem kreditgeber und dem kreditnehmer.Also für alle ihre anträge auf finanzielle hilfe,ich bin bereit, sie gewähren ein darlehen in der betrag, sie möchten von 5.000€ bis 500.000.000€.Dann machen kredite alles, indem sie zurück zu das kapital, das sie geben, erhöht auch meine dividenden.Es ist ein wenig beweis der vielen darlehen, die ich mache. Ich würde nie gegen das gesetz verstoßen.Zu verleihen, hat jede ehrliche person und ernsthafte kann natürlich erstattung innerhalb einer angemessenen frist .

Hier sind Meine bedingungen des darlehens :

1 - Ich habe ein interesse, nicht verhandelbar 2%.

2 - Die übertragung der mittel erfolgt durch banküberweisung auf ihr

bankkonto.

3 - Die strikte einhaltung der verpflichtungen unter androhung der strafverfolgung

- gute moral

- gutgläubig sein

- die strikte einhaltung der laufzeit

- strikte einhaltung der monatsraten

Dann für alle personen im bedürfnis kontaktieren Sie mich bitte durch eine einzige adresse:

Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!