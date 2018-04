Wie sich BitCoin Crypto MINING wirklich lohnt

✘ Wo und wie sich BitCoin-Mining wirklich lohnt ✘

Sie möchten nicht nur BitCoins kaufen und sich dem hohen Kursrisiko aussetzen, sondern auch AKTIV an der Produktion Geld verdienen? Mit dem Kauf von Rechenleistung (Hashrate) können Sie ohne technische Kenntnisse und ohne eigene Hardware neues „Geld“ erschaffen.

! Aber Vorsicht ! Im Haifischbecken des „Mining“ tummeln sich zahlreiche unseriöse Anbieter, Scammer und Betrüger.

WM punktet mit knallharten Leistungsdaten, während andere Anbieter versuchen mit „starken“ Werbesprüchen schwache Ergebnisse zu verschleiern oder sich mit anderen Tricksereien die eigenen Taschen füllen. Bei WM steht der Investor an erster Stelle, Ihr Geld wird zu 100% in das Mining investiert und „versickert“ nicht in dubiosen MLM-Strukturen!

✔ Eigene Mining-Farmen, kein Vermittler-Pool, Groups o.ä.

✔ Modernste Hardware und neueste Software

✔ Hauptaugenmerk liegt auf Kunden und nicht auf Vertriebsstrukturen

✔ Top-Renditen (30-44% monatlich) auch ohne Partnerwerbung

✔ Gewinne werden zu 100% an Kunden ausgeschüttet

✔ Auszahlung 7 Tage/Woche 24/7, bei „Groups“ nur 5 Tage 24/5

✔ KEIN Abzug für Provisionen (andere Anbieter kassieren VORAB 30%)

✔ 100% ihres Invests arbeiten für SIE (bei anderen Anbietern nur 70%)

✔ Reinvest möglich aber kein Zwang wie bei einigen Anbietern

✔ Sehr kurzes ROI (Return of Invest) ca. 70-100 Tage

✔ Keine Anmelde-/Lizenzgebühren o.ä.

✔ Auszahlungen täglich in US$ - kein BitCoin-Kursrisiko

✔ 30 Gh/s kostenlos (Echtgeld) zum testen aller Funktionen im BO

✔ Eine Vielzahl von Zahlungsanbietern, auch Kreditkarte

✔ Kleinstes Mining-Paket schon ab 15$

✔ Mining-Ergebnisse täglich aktualisiert

Sie erhalten einen kostenlosen Echtgeld-Test-Account mit 30 Gh/s und können sich sofort von der einfachen Handhabung des Backoffice in Ihrer Sprache überzeugen, bevor Sie eigenes Geld investieren.

Anmeldung und Video in voller Länge ►►► www.creditex.tk

Präsentation einer der weltweit führenden Mining Farmen der WM Company in Nordirland. Es gibt mehr als 10 000 Asics in dieser Farm. Bei WM ist Mining vorteilhaft und zuverlässig.

Presentation of one of the world's leading mining farms of WM Company located in Northern Ireland. There are more than 10 000 asics in this farm. With WM mining is beneficial and reliable.

www.goo.gl/Apiaac

♥