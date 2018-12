JUSTFOG FOG1 Kit Vape Pen 12€ CBD Liquid E-CIG

JUSTFOG FOG1Kit Vape Pen E-CIG

‼️ Top-Preis nur 12€ - silber schwarz

‼️ Ideal auch zum „Dampfen“ von Cannabis-CBD-E-Liquid

Eine All-In-One E-Zigarette mit 1500 mAh und einem Füllvolumen von 2ml, integriertes Top-Filling-System und stufenloser Airflow Control. Konstante Spannungsabgabe, die Leistung nimmt daher nicht mit sinkendem Ladestand ab.

Aufgeladen wird über den USB Port, anhand der LED wird vermittelt, wenn der Akku wieder voll geladen ist. Natürlich ist auch eine Pass Through Funktion mit dabei, dank welcher auch während dem Ladevorgang weiter gedampft werden kann.



FOG1 Kit ➡️➡️➡️ www.ogy.de/FOG1



Shop ➡️➡️➡️ www.E-CIGARETTES-STORE.tk



‼️ Beim „dampfen“ (inhalieren) von CBD ist die Wirksamkeit bis zu 10 x höher als bei oraler Aufnahme (unter der Zunge). Sie erreichen so eine schnellere, intensivere Wirkung und sparen auch noch wertvolles Liquid-Öl ein.

CBD-E-Liquid-Premium in verschiedenen Geschmacksvarianten und Stärken.

‼️ Geld sparen durch Hersteller-Direktkauf

‼️ keine überteuerten MLM-Preise



❌ Cannabis-CBD-Produkte in 1a-Premium-Qualität



günstig direkt vom Hersteller ➡️➡️➡️ www.CBDparadies.tk



‼️ Einer der wenigen Anbieter, die für alle Produkte Labor-Analysen (COA) auf der Webseite veröffentlichen. Nur so können sie überprüfen, ob tatsächlich das drin ist, was drauf steht. Bei Tests wurde festgestellt, dass in CBD-Produkten bis zu 83% weniger Wirkstoffe (CBD) enthalten sind als angegeben. Auch Giftstoffe wie Schwermetalle, Pestizide etc. wurden gefunden. Hier können sie sicher sein, dass sie absolute Premium-Qualität erhalten und nicht nicht (zu) viel Geld für wenig CB bezahlen oder sogar ihre Gesundheit gefährden.



❌ Verschiedene Hersteller im grossen

EU-CANNABIS-CBD Shop ➡️➡️➡️ www.ogy.de/cbdshop



Komm in unsere Cannabis-Facebook-Gruppe

❌ www.facebook.com/groups/341003273137884/

immer die besten Infos und Schnäppchen rund um CBD Cannabis