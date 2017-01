MEIZU M3S Smartphone 8Core 4G nur € 123 frei Haus

MEIZU M3S Android 5.1 4G Smartphone with 5.0 inch 2.5D Arc Screen MTK6750 64bit Octa Core 3GB RAM 32GB ROM 13MP Rear Camera Compass Bluetooth 4.0

Display: 5.0 inch 2.5D Arc HD Screen

CPU: MTK6750 64bit Octa Core

System: Android 5.1

RAM + ROM: 3GB RAM + 32GB ROM. TF card up to 128GB.

Camera: 5.0MP f2.0 front camera + 13.0MP f2.2 back camera

Bluetooth: 4.0

GPS: GPS/A-GPS/GLONASS

Sensors: Gravity sensor, Proximity sensor, Gyroscope, Ambient light sensor, Electronic compass

SIM Card: Nano SIM

Network:

2G: GSM 850/900/1800/1900MHz

3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz

4G: FDD-LTE 1800/2100/2600MHz