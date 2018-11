DINNER FOR TWO MENÜ „LA PAMPA“



Mit unserem Service „Dinner for you“ machen wir es Ihnen spielend einfach, ein charmantes Dinner zu zweit oder eine exklusive Party auszurichten. In der Menü-Übersicht finden Sie insgesamt vier durch unsere Spitzenköche individuell zusammengestellte Kombinationen aus Vorspeise, Hauptgericht und Dessert.



- 2 x Hummerrahmsuppe à 200ml im Beutel

- 2 x Argentine Entrecôte à 250g

- 2 x Trilogie von Mousse au Chocolate à 100ml



www.STEAKS-ONLINE.tk



Die besten Fleisch-Spezialitäten der Welt für Privat und Gewerbe