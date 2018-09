Abschließbare Garage in Tiefgarage

Attraktiv macht diese Garage die Sicherheit durch die doppelte Sicherung einerseits durch das Rolltor in die Tiefgarage und die abgeschlossene, gemauerte Garage in einer ruhigen Gegend nahe dem Westfriedhof. Hervorragende Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und die Nähe zur Autobahnauffahrt (Mitte und Ost)