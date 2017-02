Praxisräume

In meinen Praxisräumen in der Speckbacherstraße 8, Innsbruck, werden Nutzungskapazitäten frei. Ich suche MitnutzerInnen am Vormittag für eine Gemeinschaftspraxis. Die Räume sind zwar für Musiktherapie eingerichtet, aber auch für Gesprächstherapie, Coaching, Tanztherapie, Massage und Ähnliches verwendbar bzw. adaptierbar. Idyllisches ruhiges Stöcklgebäude, Altbau. Auf meiner Homepage gibt es Fotos, allerdings nur vom vorderen Raum. Die hintere Raum ist noch frei zu gestalten.