Ob naturbelassen oder in Farbe, das Gartenhaus Tempelhof 1 aus nordischem Fichtenholz ist ein wahres Schmuckstück für Ihren Garten! Seine Grundfläche von gut 11m² bietet ausreichend Platz für alles, was Sie in Ihrer Gartenunterkunft brauchen. Die großzügige Doppelflügeltür mit Kunstglasfenstern und zwei weitere Fenster sorgen für viel Licht im Inneren. Das Satteldach aus Massivholz ist zur Ersteindeckung mit Bitumendachpappe gedeckt, das Vordach bietet Schutz vor der Witterung. Das Gartenhaus hat eine Wandstärke von 28 mm, seine Konstruktion als Steck- und Schraubsystem erleichtert die Montage.

Nur € 1.249 oder einfache Ratenzahlung

Direktlink zu diesem Artikel: http://goo.gl/g9cYAH

Grosse Auswahl Gartenhäuser zu günstigen Preisen online kaufen.