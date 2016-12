Hundefutter BARF Pansen Plus

Die ausgewogene Barf-Mahlzeit enthält viel saftigen Pansen & auch sonst alles, was ein Hund für eine gesunde Ernährung braucht. Mit Gemüse, Innereien & Co.

Die unterschiedlichen Sorten von Petman Barf-In-One sind ideal für alle, die ihren Hund barfen möchten, sich aber unsicher sind, was die Zusammenstellung der einzelnen Mahlzeiten angeht: Die einzelnen Mischungen sind so zusammengestellt, dass sie den ernährungsphysiologischen Anforderungen unserer Haushunde entsprechen.

Die verarbeiteten, hochwertigen Zutaten werden sofort tiefgekühlt, wodurch das Maximum an Vitaminen und Nährstoffen erhalten bleibt. Zusätzlich sind die einzelnen Sorten gluten- und getreidefrei, lediglich die Geflügel-Sorte ist mit Reis kombiniert. Optimal also auch für Allergiker, die Probleme mit der Verwertung von Getreide haben.

Hierbei handelt es sich um die Sorte Pansen Plus, die zu 50 % aus saftigem Rinderpansen besteht. Diese Fleischsorte ist bekannt für ihre große Menge wertvolles Rohprotein, darüber hinaus ist der Fettgehalt verhältnismäßig gering. Ideal also zur natürlichen Unterstützung der Darmaktivität Ihres Hundes.

