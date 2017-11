Investor sucht Unternehmen und Projekte zum Investieren

HALLO

Ich bin ein privater Investor und suche derzeit nach günstigen Investitionsmöglichkeiten und Investitionsmöglichkeiten in allen Lebensbereichen. Ich habe 700.000.000 (siebzig Millionen US-Dollar) Darlehen geliehen, um in ein laufendes Geschäft mit einer positiven positiven Marge zu investieren, die zusätzliches Kapital für die Geschäftserweiterung benötigt, ist für mich von Interesse. .

Ich bin bereit zu investieren und die meisten der bereits laufenden Unternehmen sind für mich zu Ende. Ich bin bereit, in jeden Teil der Welt zu investieren, aber die Golfstaaten im Nahen Osten und in den Golfstaaten profitieren davon. für mich. In diesen Bereichen ist jedoch jeder Teil der Welt mit guten Investitionsmöglichkeiten und einer positiven Gewinnspanne willkommen.

Ich bin auf der Suche nach einem Partner für einen Partner mit einer positiven finanziellen Basis, die wir gemeinsam ein Unternehmen oder ein Projekt finanzieren können, weil ich nur bereit bin, um gemeinsam in einem Unternehmen oder eine neu erstellten oder bereits angelegte Investition zu finanzieren oder zu investieren.

Im Geist ich versuche, in der folgenden Bereichen, Hotels, Motels, Villen Gewerbe-, Wohn- Häuser, Einkaufszentren, Supermärkte, Supermärkte, Erdöl und Gashandel, Öl und Gas, Transport / Logistik Gold-Diamanten-und Schmuck Allgemeine zu investieren Handel, Event-Planung, Versicherungen, Krankenhäuser, Schulen, Apotheken, Restaurants / Cafés, Handelsketten und Einzelhandels- / Großhandelsgeschäfte, Markengeschäfte, Yatch / Jesky / Schiffe usw.

für weitere Details und Verfahren voraus und auch von Angesicht zu Angesicht.

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!