NON RETURN ( NRV ) VALVES DEALERS IN KOLKATA

WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.

OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -

1) GATE VALVE

2) GLOBE VALVE

3) SLUICE VALVE

4) SLEEVE VALVE

5) BALL VALVE

6) PLUG VALVE

7) CHECK VALVE

8) ROTARY VALVE

9) BUTTERFLY VALVE

10) FOOT VALVE

11) FLANGES

12) STRAINERS

13) PRESSURE REDUCING VALVE

14) NON RETURNING VALVE

15) PULP VALVE

16) DIAPHRAGM VALVE

17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT

ALIMAN VALVES EMPORIUM

8, CANNING STREET

KOLKATA-700001

WEST BENGAL