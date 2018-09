BIO Chlorella Algen Entgiftung Detoxing

❌ Bio Chlorella ❌ Entgiftung Detoxing ‼️

375 Tabletten | Pure Chlorella Algen

‼️ Qualität muss nicht teuer sein - wir unterbieten jeden Preis

Shop Slim-Center ➡️➡️➡️ www.goo.gl/LwEVfq

Genießen Sie die Kraft der Natur mit Bio Chlorella Algentabletten! Sie sind perfekt für diejenigen geeignet, die eine sanfte tägliche Entgiftung suchen und körperliche Verunreinigungen beseitigen wollen, die wir alle nun einmal ansammeln. Bio Chlorella Algentabletten enthalten nicht nur den höchsten Chlorophyllgehalt einer Pflanze, sondern auch unglaubliche Mengen an Vitaminen, Mineralstoffen und Omega-3-Fettsäuren. Unter allen Pflanzen ist es besonders einzigartig wegen des, ansonsten schwer bekommene, Vitamin B12-Inhalts, der darauf abzielt, Energie zu verleihen und zu revitalisieren, während Müdigkeit verhindert wird.

Hochwertiges Bio-Chlorella

45-60% hochwertige vegane Proteine

Mehr Chlorophyll als jede andere Pflanze

Reichhaltige Mikronährstoffe und Vitamin B12

Einfache dosierte Portionen

Reine, additivfreie 4000mg für die tägliche Anwendung

Detox ist ein "Muss" geworden, wenn es um Wellness und Wohlbefinden geht - Durch unsere Ernährung und die Umwelt, wird es immer schwieriger genau zu wissen, was in unserem Körper fließt. Daher wünschen sich viele von uns, dass wir die Gifte kontinuierlich sanft entfernen können. Mit Bio Chlorella, einer spektakulär starken Alge in leicht einzunehmender und absorbierender Tablettenform, können Sie jeden Tag ihre entschlackende, reinigende Wirkung genießen.