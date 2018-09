BIO Spirulina Super Food Diät abnehmen schlank

Bio Spirulina

375 Tabletten | Energetisierendes proteinreiches Superfood

Die Spirulina Alge ist ein kraftvolles Superfood, welches sich auch für Astronauten im All bewährt hat… jetzt können Sie dieses auch zu Hause genießen! Es ist voll von energiesteigernden und stärkenden Inhaltsstoffen. Diese beinhalten revitalisierende und wiederbelebende Vitamine und Mineralien sowie einen außerordentlich hohen Anteil an veganem Protein. All diese Inhaltsstoffe helfen Ihnen bei Ihren täglichen Fitnessübungen mehr zu erreichen. Mit den Bio Spirulina Tabletten können Sie eine wirkungsvolle Nahrungsergänzung einfach in den Alltag integrieren.

Marktführende Tagesdosis von 4000mg

Reichhaltiger und abwechslungsreicher Multivitamin-Komplex

Bis zu 70% wirkungsvolles veganes Protein

Beinhaltet essentielle Mineralien

100% natürlich und organisch

Geeignet für Veganer und Vegetarier

Jetzt können Sie die unglaubliche Kraft der Natur mit unglaublicher Leichtigkeit und Bequemlichkeit maximal ausnutzen. Sie beinhalten wirkungsvolles veganes Protein und alle essentiellen Aminosäuren sowie einen bemerkenswerten Anteil an Vitaminen und Körper stärkenden Mineralien. Bio Spirulina Tabletten warten nur darauf Ihre Vitalität täglich zu steigern damit Sie sich stärker und gesünder fühlen.