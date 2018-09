BIO Super DETOX Mix Körper entgiften

Bio Super Detox Mix

300g Pulver | Pulver zur Entgiftung des Körpers

Der Bio Super Detox Mix wurde von den Wissenschaftlern von Diet Food entwickelt, ein organisch hergestelltes Pulver, das den Körper in ein nahtloses Gleichgewicht bringt. Das Leben setzt uns vielen unerwünschten Giftstoffen aus und der Bio Super Detox zielt darauf ab, Ihren Körper von diesen zu befreien und zu entschlacken sowie neu zu beleben. Das Beseitigen solcher Elemente kann dazu beitragen, dass Sie sich erfrischt und revitalisiert fühlen. Die spezielle Formel ist vegan und ideal für die Unterstützung der Erhaltung der Ph-Wert-Balance im Körper, bei gleichzeitiger Steigerung des Wohlbefindens.

Zur Entschlackung und Vitalisierung

Aus 100% biologischem Anbau

Enthält Chlorella, Weizen- und Gerstengras

Bestehend aus 6 einzigartigen Superfoods

Reich an Eisen und wichtigen Vitaminen

Für Veganer und Vegetarier geeignet

Der Bio Super Detox Mix unterstützt nicht nur bei der Reinigung des Körpers sondern trägt auch dazu bei Ihrem Körper das zu liefern was er für mehr Lebendigkeit braucht. Es wirkt mit Hilfe von 6 Vitaminen und Mineralien liefernden Superfoods. Das wichtigste ist Chlorella, eine vegane Lösung gegen Fremdstoffe und Toxine im Körper. Bio Super Detox Mix enthält eine monatelange Versorgung mit all diesen wohltuenden Eigenschaften in einer einzigen Packung.