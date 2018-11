Cannabis CBD Produkte Wirkung und Anwendung



Cannabis CBD-Premium-Bio-Produkte

zu günstigen Preisen direkt vom Hersteller

‼️ Alle Produkte mit COAs (Labor-Zertifikaten) auf der Artikelseite - transparente, nachprüfbare Qualität, keine FAKE-Angebote

(nur wenn Sie das COA einsehen können, können Sie auch überprüfen ob tatsächlich das drin ist was drauf steht) ‼️

‼️ Tests (Schweizer Fernsehen/Arge Canna) haben gezeigt, dass bis zu 83% weniger Wirkstoff (CBD) in den Produkten enthalten ist, als auf der Verpackung angegeben. Außerdem wurden Schadstoffe wie Schwermetalle, Pestizide etc. gefunden. Kaufen sie nur, wenn die Werte des COA mit den Werbeaussagen übereinstimmen, sonst zahlen sie zu viel Geld für zu wenig CBD.



➡️➡️➡️ www.CBDparadies.tk



Eine große Auswahl CBD-Produkte renommierter Hersteller auch hier:

❌ Größter EU-CANNABIS-CBD Shop ➡️ www.ogy.de/cbdshop



Grafiknachweis: SteepHill