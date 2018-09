﻿GESICHTS- UND DEKOLLETÉ GEL und Parfüm

GESICHTS- UND DEKOLLETÉ GEL

LL Kollagen Aktiv Gel ist ein hochwertiges Collagen-Gel zur intensiven Pflege von Gesicht und Dekolleté. Es verwöhnt Tag für Tag Ihre Haut und verhilft zu einem glatten und zarten Hautgefühl.

Bestehende Linien und Fältchen werden bei regelmäßiger Anwendung gemindert, müde und abgespannte Haut wirkt straffer und geschmeidiger. Pflegend und natürlich vermittelt LL Kollagen Aktiv Gel ein jüngeres und frischeres Aussehen.



Da Kollagen zu 70 % für die Hautglätte - und Elastizität verantwortlich ist, gibt es mittlerweile auf dem Markt unzählige Kollagencremes- und Gels. Allerdings ist Kollagen nicht gleich Kollagen! Und das werden Sie merken, wenn Sie schon einmal eine Kollagen-Creme verwendet haben und anschließend ein Produkt aus der LL Kollagen Serie probieren.

LL Kollagen Aktiv Gel ist das Ergebnis jahrelanger wissenschaftlicher Arbeit einer Gruppe europäischer Wissenschaftler, Pioniere bei der Gewinnung von biologisch aktivem Kollagen (Tropokollagen) in einem innovativen Verfahren zur Hydratation sorgfältig ausgewählter und gründlich gereinigter Fischhäute. Dieses Tropokollagen ähnelt dem von unseren Körpern hergestellten, was unsere Produkte von anderen auf dem Markt unterscheidet. Keine Creme oder Ergänzung kann helfen, den Alterungsprozess zu bekämpfen, wenn nicht genug Kollagen in der Haut vorhanden ist.



Shop: www.ogy.de/parfumparadies



TiPP !! Melden Sie sich als Premium- oder Vertriebspartner hier an: .. www.ogy.de/parfumsignup .. und erhalten bis 70% Rabatt auf Eigeneinkäufe und Provisionen für Weiterempfehlungen. Eigene Webseite u.v.m. Egal ob Sie als Endkunde, Vertriebspartner oder Empfehlungsgeber einsteigen möchten - Sie müssen vorab nichts bezahlen ! Bei vielen anderen unseriösen Systemen wird Ihnen vorgegaukelt, das Sie keinerlei Kosten haben. Bei uns ist das so - versprochen ! Keine Abnahmeverpflichtung, keine laufenden Kosten - garantiert zu 100% kostenlos. Partner-Anmeldung -- www.ogy.de/parfumsignup --



In unserem Shop finden Sie auch Premium-Qualitäts-Parfüm (echtes Parfüm mit hohem Duftölanteil (kein EDT/EDP) supergünstig - über 100 Duftnoten für Damen und Herren warten auf Sie.