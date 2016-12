Minikleid nur € 29,95

Du liebst es, der Hingucker zu sein? In diesem hautengen Tube-Kleid von Kissable by Coquette wirst du garantiert alle Blicke auf dich ziehen – ob auf einer Party oder im heimischen Schlafzimmer. Das knappe Minikleid schmeichelt deinem Körper und setzt deine Kurven perfekt in Szene. Die Schlitze an den Seiten lassen dabei genau so viel Haut durchblitzen, wie du es möchtest und machen deinem Gegenüber sicher Lust auf mehr.

Optimalen Halt garantieren die elastischen Bündchen am oberen und unteren Saum und sollte doch einmal etwas verrutschen, zeigst du deinem Partner oder deiner Partnerin so gleich, wie die Nacht weitergehen kann.

Artikel-Nr. 410435

