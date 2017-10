Computer Tisch Wagen auf Rollen 42€ frei Haus

Dieser kompakte Computertisch in ansprechender Optik bietet moderne Eleganz und Funktion zugleich. Dank seines stilvollen Designs ist er ein echter Blickfang in Ihrem Raum. Die große Arbeitsfläche ermöglicht es Ihnen, den Computer und Schreibmaterialien bequem zu verwenden. Außerdem verfügt der Computertisch über eine ausziehbare Tastaturablage und eine tragbare Unterablage mit vier Rollen für Ihren Tower, Drucker, Scanner, Lautsprecher, schafft dabei Ordnung und Übersicht mit minimalem Platzbedarf. Der Computertisch überzeugt durch stabile Spannplatte und pulverbeschichtetes Stahlgestell, all dies garantiert einen jahrelangen Gebrauch. Pflegeanweisung: Es kann mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Die installierten Rollen sorgen für verbesserte Mobilität.

Schneller Versand aus Deutschland frei Haus

Artikel-Nr. 20052DE

↓

↓

↓

Shop ► www.ASIASALE.tk

♥♥♥

Alles billiger – Factory-Outlet-Tiefstpreise Direkt-Kauf … bis 80 % sparen ❣❣

✔ Smartphones ✔ Elektronik ✔ Haus Garten ✔ Outdoor Camping ✔ Beauty ✔ Spielzeug ✔ Hobby ✔ Foto Video ✔ Sicherheit ✔ Schmuck ✔ Bekleidung ✔ Auto ✔ Computer u.v.m.

♥♥♥