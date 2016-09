Abnehmen im Urlaub Ostseeküste Polen MAGNAT Resort

Ideal zur Reduzierung des Körpergewichtes, Senkung von Cholesterinspiegel und Blutdruck, als Einstieg zur Änderung des Lebensstils, gegen Stress und Müdigkeit u.v.m.

1x Konsultation mit dem Ernährungsberater, 1x Folgegespräch

3x mechanische Lymphdrainage

1x Schlankheitsmassage (30 Min.)

6x Gymnastik im Fitnessraum (Mo.-Fr., à 40 Min.)

6x Aqua-Gymnastik (Mo.-Fr., à 25 Min.)

5x Nordic Walking (Mo.-Fr.)

2x Zumba

1x Schlankheitstee im Spa

Diät-Vollpension mit 5 Mahlzeiten pro Tag inkl. Mineralwasser

Benutzung von Innenpool, Sauna, Whirlpool, Fitnessraum, Bademantel, WLAN

wöchentlich: 1x Grillabend (Mai-Sept.), 1x Bayrischer Abend, 1x Zumba, 1x Tanzabend, 2x Filmabend

7 Übernachtungen mit Vollpension ab Euro 243

Direktlink zu diesem Angebot: http://goo.gl/S7QDVy

Kuren und Relaxen an einem der schönsten Ostseestrände in gesundem Reizklima. Erholen und Kraft tanken in der hoteleigenen Kurabteilung mit einem Team aus qualifizierten Ärzten und Therapeuten. Aktive Gesundheitsvorsorge ideal bei Übergewicht, Bluthochdruck, u.v.m.



