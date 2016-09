Ferienhaus SCHWEDEN Lofsdalen Woche ab € 156

Rustikales Ferienhaus bis 6 Personen am bewaldeten Ortsrand von Lofsdalen, ca. 400 m von der Ortsmitte, in zurückversetzter Lage vom See Lofssjön. Flach abfallender Sandstrand ca. 600 m. Das Ferienhaus steht auf einem etwa 2000 m² großen, hügeligen Naturgrundstück mit Kiefernbewuchs. Ausgesprochen behagliche Einrichtung mit viel Holz. Parken am Haus.

