Ferienwohnung auf Teneriffa -Fewo Alegro

Hier in Poris de Abona sind die komfortablen Ferienwohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern Fewos Alegro , die direkt am Meer ( 10 Meter !!! ) liegen, entstanden. Die Lage ist absolut ruhig und dennoch dorfnah. Und die Bademöglichkeiten liegen sozusagen direkt vor der Haustüre. Hier hat man den direkten Einstieg zum Meer und kann schon vor dem Frühstück ein Bad in den Fluten nehmen.

Für alle Ferienwohnungen der Fewos Alegro, die im Duplexstil gebaut sind, gilt : Im unteren Bereich (Erdgeschoss) befindet sich ein Wohnzimmer mit amerikanischer Küche, Terrasse und kleinem Garten und absolut freiem Meerblick. Die Ferienwohnungen werden lediglich von der Bademole (10m) zum Meer getrennt.

Im oberen Bereich befinden sich 1 großes Badezimmer mit Badewanne, 1 bis 2 Schlafzimmer mit je zwei Betten. Die Küche ist mit allen wichtigen Utensilien ausgestattet, wie Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Kühl-Gefrierschrank, elektr. Herd, Ceranfeld, Backofen.



Fewo Alegro bietet mit 14 Appartments (1 bzw. 2 Schlafzimmer) und Studios Platz für bis zu 32 Personen und ist dadurch auch für Gruppenreisen sehr gut geeignet.