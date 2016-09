Ferienwohnung UNGARN Siofok am Balaton Woche ab € 280

Das Apartment ist hübsch eingerichtet entspricht einem guten Standard. Im Garten steht Ihnen ein Grillplatz zur Verfügung. Den Kindern wird für ihre Aktivität viel Platz geboten. Sie können die Schaukel oder den Sandkasten benutzen. Die in der Nähe gelegene Stadt Siófok bietet zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten an. Sie ist das Zentrum an Vergnügungen und Freizeitangeboten am Plattensee. Ebenso erreichen Sie in kurzer Entfernung den Strand, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten.

