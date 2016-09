Fewo Geranie auf Teneriffa

Dieser Komplex befindet sich in einer beneidenswerten Lage, in der ersten Linie am Meer in Playa de las Americas.

Die Anlage verfügt über eine 24 Stunden Rezeption.

Das Schwimmbad ist in den Wintermonaten beheizt.

Die Fewo Geranie liegt in einem ruhigen Teil der Anlage mit Blick auf die Gärten, das Meer und die Nachbarinsel La Gomera.

Nur 2 Min. Fussweg vom Strand entfernt.

1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und Einbauschrank.

Das Badezimmer verfügt über eine Badewanne, Dusche, Waschbecken, Bidet und WC.

Die Küche ist komplett ausgestattet, mit Backofen, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Bügeleisen, Bügelbrett, Kühl / Gefrierkombination, Frühstücksbar, etc.

Der Wohnbereich ist geräumig mit Doppelbett-Sofa, Sessel, Couchtisch, Schrank mit SAT-TV und DVD ausgestattet.

Esstisch für 4 Personen.

Balkon mit Tisch und 4 Stühlen.