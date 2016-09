Kur Polen – Hotel Akces Medical Spa

Das Akces Medical Spa befindet sich etwa 200 Meter vom breiten Sandstrand und ca. 650 Meter vom See Resko entfernt mitten in Dźwirzyno, auch Kolberger Deep genannt. Dźwirzyno hat einen der schönsten Strände an der polnischen Ostseeküste, mit seinen zahlreichen Badeorten, wunderschönen Dünen und Kieferwäldern.

Modernes und komfortables Hotel. Das Zentrum entstand nach einer grundlegenden Modernisierung und Ausbau in den Jahren 2003/2004. Zurzeit verfügt es über 200 Betten in 98 Gästezimmern.



Das Haus sorgt vor allem für einen sicheren Aufenthalt im Zentrum, bietet Ruhe und Entspannung durch SPA und Wellness, gesunde Ernährung mit therapeutischen Diäten, die Verbesserung der körperlichen Fitness durch Reha-Behandlungen und andere Behandlungsmethoden und garantiert eine freundliche Atmosphäre für alle Gäste des Hauses.



Zu Ihrer Verfügung stehen ein geräumiger Speisesaal, Bar, Fitnessraum, Billard, Sonnenstudio, Kosmetiksalon und Friseur, Fahrstuhl in einem großen Pavillon, Spielplätze für Volleyball und Basketball, Tennisplatz, Mini-Spielplatz, Grillplatz und Parkplatz. Rund um das Gebäude gibt es ein schön gestaltetes Gelände mit vielen Ziersträuchern und Blumen, mit Steingarten und Quelle in der Mitte, mit Bänken und Tischen, die Ihnen Entspannung und Erholung aber auch Zeit für sich selbst garantieren.

7 Übernachtungen mit VP ab € 201 p.P. inkl. Kur-Paket

www.WELLNESSREISEN.tk