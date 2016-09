TENERIFFA El Puntillo del Sol Ferienhaus mit Pool Meersicht

Ferienhaus in sonniger Hanglage im Wohngebiet El Puntillo del Sol (auf 300 m Höhe), am Ende einer Anliegerstraße. Bar und Restaurant 1 km. Geschäfte in El Sauzal 3,5 km, Ortsmitte La Matanza 5 km. Golfplatz Puerto de la Cruz 14 km.

Das ca. 440 m² große, umzäunte und durch Hecken geschützte Grundstück ist mit Bougainvillea und Blumenbeeten angelegt. Über eine Treppe gelangt man zum unterhalb des Hauses liegenden Pool (7 x 3,5 m, beheizbar mit Solarheizung) mit Sonnenterrasse und Liegen. Am Haus große Terrasse (50 m²) mit schöner Meersicht, Markise und gutem Mobiliar. Gartengrill.

Sat-TV. Waschmaschine. Bügeleisen/-brett. Heizmöglichkeit mit Elektroradiatoren.

Objekt-Nr. 240755

… über 1000 weitere Objekte auf den Kanaren

Ausführliche Beschreibung und viele Fotos auf der Internetseite:

www.HOLIDAY-SCOUT.tk

Ferien-Häuser-Wohnungen weltweit – von einfach und günstig bis luxuriös und individuell