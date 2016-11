Barmannen, obers / a, hulpkok

Hazelton Hotel complex is op zoek naar mensen met ervaring in de horeca. De beschikbare functies zijn een receptionist, kelner / serveerster, kok en kelner. Als een ober of serveerster, bent u verantwoordelijk voor het verstrekken van een grote gast ervaring, ervoor te zorgen dat eten en drinken worden voorbereid en passende aanbevelingen worden aangeboden aan de gasten op aanvraag. De taak van een receptionist is het handhaven van een hoge focus op klantenservice benaderen uw werk met klanten in het achterhoofd. Solliciteer online met uw CV met foto naar CV.Send (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! )