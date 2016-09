Maremma TOSKANA Ferienwohnung von Privat

Weitere Info --)

http://toskanaferienwohnung.xoom.it

ITALIEN MAREMMA TOSKANA PRINCIPINA MARE, GROSSETO, Privatvermieter bietet für 7 oder 14 Tage Ferienwohnung mit Garten zu einer sehr schönen Familienvilla gehörend, 800-900m bis zum Meer (von einem schönen, weiten und weißen Sandstrand,der flach ins Meer abfällt !)

Principina a Mare ist ein Badeort am Meer,

- 2Km von Marina di Grosseto,

- 10 KM südlich von CASTIGLIONE DELLA PESCAIA,

- 10 Km von Hauptstadt Grosseto

Die Wohnung (80mq) liegt im Hochparterre ( „Hoch“= nur 3 Stufen vom einem eigenen und separatem GARTEN von 200qm) mit große Spielplatz für Kinder . Schöne Einrichtung (auf Anfrage ist es möglich die Innen zu sehen): 2 separate Schlafzimmer, eine große Küche, Wohnzimmer, eine große (20mq) eingerichteten mit Esstisch, Stühlen und Sonnenschirm Terrasse, die an der frischen Luft zu speisen erlaubt, einen eigener Parkplatz auch für 2 Autos. Waschmaschine, SAT-TV ASTRA daher es ist möglich die deutschen Senders empfangen werden !

Das Grundstück ist eingezäunt (es gibt einen 2 Meter hoch Zaun), der Garten ist schattig und die Umgebung des Hauses bietet die Möglichkeit zu vielen schönen und langen Spaziergängen mit dem Hund. Daher sind die erzogene und ruhige Hunde auf Anfrage erlaubt.

Die Villa liegt in einer Ruhige Wohngegend und in einem wunderbaren und grünen Pinienwald. Sie stehe aber nicht allein: sie liegt nur 300 Meter zum Einkaufszentrums (die Lebensmittelgeschäfte und Bars sind 300-500m entfernt und die Restaurants/Pizzerien 500m), 200 von der Bushaltestelle. Sie ist ganz von dem eigenen Garten umgeben, der zu drei Seiten hin an die Gärten anderer schönen Villen (in Privatbesitz) angrenzt. Die einzige Zugangsstraße (vierte Seite) ist wenig befahren. Daher ist neben maximaler Privatsphäre auch absolute Ruhe garantiert.. Sie ist weit genug entfernt von Campingplatz und Diskotheken, daher ist es möglich, Abende in absoluter Ruhe zu genießen.

Da der Strand flach ins Meer abfällt ist Principina a Mare für vor allem für Kinder gut geeignet

PRINCIPINA MARE ist ein auch ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge zu den Insel (Elba, Giglio) zu die nächste Städte (wie Massa Marittima, San Gimignao, Argentario. Scansano, Pitigliano) oder zu den historischen archäologischen Städten (wie Rome, Pisa, Firenze, Siena, Perugia-Assisi, Volterra)

Naturschutzpark der Maremma Toskana liegt nah.

Weitere Informationen über den Badeort ? besuchen Sie meine Webseite:

Sollten die hier angebenen URLs nicht klickbar sein, kopieren Sie diese in das Eingabefeld Ihres Browsers.

Melden Sie sich bitte per eMail an. Ich freue mich jetzt schon auf Ihre Anfrage, die umgehend und sofort beantwortet wird :-)

Fotos von Innen auf Anfrage

Bitte, schreiben Sie:

- genau Zeitraum

- genaue Anzahlung Personen (Erw. und Kinder)

Während die Gästes Aufenthalts wohne ich Besitzer in einer Wohnungen dieser selben Gebäude/Familienvilla. Daher werde ich bei Fragen oder Problemen stets und gern zur Verfügung stehen …

PRINCIPINA A MARE ...

ist ein kleiner Badeort, 12 km von der Provinz-Hauptstadt Grosseto und 10 südlich von bekanntem CASTIGLIONE DELLA PESCAIA entfernt.

Angrenzend an den Naturschutzpark der Maremma, inmitten eines herrlichen, üppig wachsenden Pinienwaldes, welcher sich von PUNTA ALA bis zur Region Lazien erstreckt. Breiter, aus feinstem Sand bestehender Strand mit einem noch unglaublich sauberen Meer, ohne die geringste Spur von Verschmutzung. Zu Recht wurde (1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006, 2007, 2008, 2009, 2010-2011-2012-2013 und 2014) die Ort mit der Blauen Flagge, fuer die Qualität seines Meeres und seiner Umgebung, von del Foundation for Enviornmental Education in Europe (FEEE) ausgezeichnet. Kleines Paradies, besonders geeignet für alle die Ruhe und Erholung suchen; ideal für Kinder jeden Alters. Diese ist die richtige Wahl. Relax, Erholung, Besinnlichkeit, eine notwendige Pause in der täglichen Hektik. Kommerzielles Zentrum: Büro für touristiche Entwicklung, Post, Arzt, Apotheke, Erste Hilfe, Kirche, Tankstelle, Einkaufszentrum (Restaurants, Lebensmittelgeschäft, Metzgerei, Pizzerien, Bars, Kiosk), Kindergarten. Strandausstattung: 8 Strandbäder (mit Schwimmschule, Surfschule, Tret -Kanu - Paddelboote - Surf möglichkeit, Spielplatz). Sportmöglichkeiten: Angeln, Segeln, Surfen, Tennis, Reiten, Bewegung in frischer und guter Luft, Fahrradfahren, Jogging im nahegelegenen Pinienwald. Principina a Mare ist ein ausgangspunkt zu den historischen und archäologischen Städten wie Florenz, Siena, Volterra, San Gimignano, Pisa, Massa Marittima, Perugia-Assisi.. Nach Rom ist es nur ein Tagesausflug.