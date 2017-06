Carpaccio Rezept original italienisch

Diese inzwischen als klassisch geltende Vorspeise wurde erst 1950 in Venedig erfunden und erhielt später den Namen nach dem Maler Vittorio Carpaccio, dessen Werk 1950 in Venedig eine große Ausstellung gewidmet gewesen war.

In einer Variation des Rezeptes kann die Mayonnaise mit Senf verfeinert werden. Einen Hauch edler wird das Gericht durch die Garnierung mit geraspelten Trüffeln.

Die beliebtesten Rezepte aus Bella Italia von Insalata Caprese über Pasta alla Bolognese und Pizza finden Sie bei uns zum Nachkochen.

Italienische Spezialitäten und italienische Feinkost von traditionellen Erzeugern aus allen Regionen Italiens

www.ITALIA-SHOP.tk